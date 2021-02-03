Врач назвала самые вредные продукты для сердца

Самыми вредными продуктами для сердечно-сосудистой системы являются фастфуд и полуфабрикаты. Об этом в среду, 3 февраля, рассказала диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Врач объяснила, что фастфуд в большинстве случаев является очень жирным. В нем содержится много соли и сахара, а в качестве способа приготовления используется жарка, что также не очень полезно.

Дианова отметила, что избыточное количество рафинированных продуктов способствует набору веса. В таких продуктах также содержится много трансжиров, которые являются главным врагом сердечно-сосудистой системы. Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся. Также они негативно влияют на стенки сосудов, что может привести к инсульту и инфаркту, подчеркнула медик в эфире телеканала «Звезда».

Опасения вызывают и полуфабрикаты. Внутри них зачастую содержится сахар, хоть он и не должен быть в составе. Также Нурия Дианова посоветовала отказаться от продуктов животного происхождения, в которых есть глутамат натрия: его наличием обычно производители пытаются что-то скрыть.

«Вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку», — добавила медик.

Ранее диетологи рассказали, какое количество фастфуда может позволить себе человек, обычно питающийся полезной едой. Нутрициолог Ирина Писарева высказала мнение, что питаться фастфудом здоровый человек может один-два раза в неделю.

Специалист отметила, что к самым вредным продуктам из категории фастфуда можно отнести картофель фри, поскольку он содержит трансжиры, которые оказывают негативное влияние на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

При этом эксперт добавила, что если сопровождать еду сладкими газированными напитками, например колой, то это способствует увеличению объема сахара, то есть простых углеводов, которые могут нанести существенный вред организму.