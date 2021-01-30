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Диетологи рассказали о допустимом объеме фастфуда в рационе

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Человек, обычно питающийся полезными продуктами, может позволить себе фастфуд один-два раза в неделю. Такое мнение высказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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Специалист отметила, что к самым вредным продуктам из категории фастфуда можно отнести картофель фри, поскольку он содержит трансжиры, которые оказывают негативное влияние на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему, передает RT.

«Если у вас 80% в день — правильная еда: в основном цельнозерновые каши, например, а также белок, овощи, фрукты, то 10—15% процентов может составлять неправильная еда. Если вы всю неделю соблюдаете принципы правильного и рационального питания, то один раз (максимум два) вы сможете съесть по порции фастфуда. И этим вряд ли очень сильно навредите своему организму», — сказала Писарева.

Эксперт подчеркнула, что если человек испытывает проблемы с сосудами и сердцем, то фастфуд ему противопоказан. Также она добавила, что трансжиры, содержащиеся в подобной пище, вызывают онкологические заболевания при регулярном употреблении».

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Ольга Григорьян заявила, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Она пояснила, что можно есть все, но важно учитывать количество съеденного, а также состояние своего здоровья.

При этом эксперт добавила, что если сопровождать еду сладкими газированными напитками, например колой, то это способствует увеличению объема сахара, то есть простых углеводов, которые могут нанести существенный вред организму.

«Сейчас уже и кардиологи, и диетологи доказали, что одна молекула глюкозы формирует четыре молекулы жира. Если даже пишут sugar free — это уловки бизнеса. Прямого сахара там нет, но там есть декстроза — это тоже углевод, который распадается с образованием глюкозы. И, естественно, это самый настоящий сахар», — рассказала Григорьян.

В сентябре врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукты, которые нужно употреблять желающим похудеть.

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