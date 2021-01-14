Сердечное общение: пациенты регионов получат телеконсультации в Москве

Телемедицинские консультации для жителей России с января по октябрь проведут врачи профильных национальных центров: сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, сообщили «Известиям» в пресс-службе фонда Лига здоровья нации. Новый проект «Облако здоровья» запускается для помощи людям, страдающим серьезными заболеваниями в период пандемии. Ведущие профильные специалисты готовы принять 2,4 тыс. пациентов. Врачи советуют воспользоваться телеконсультациями, чтобы избежать опасных в период пандемии контактов.

Безопасный визит

На онлайн-прием в центры сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова смогут записаться пациенты с хроническими заболеваниями: врожденными и приобретенными пороками и ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, сосудистой патологией. А также с врожденными пороками развития у плода, онкологическими заболеваниями во время беременности, гинекологическими проблемами.

Дистанционная консультация позволит снизить риски инфицирования коронавирусом, при этом поможет определить объем дополнительных диагностических, лечебных процедур и подготовить пациента к необходимому хирургическому вмешательству, отметили в пресс-службе Лиги здоровья нации.

Чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/, а также отсканировать или сфотографировать медицинские документы. Затем заполнить запрос и ждать приглашения на бесплатную онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

— По итогам консультаций пациентам могут скорректировать терапию или выявить показания к хирургическому лечению. Возможно, их пригласят на очный прием, а при необходимости может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Лиги здоровья нации.

Для дистанционного общения с врачом необходим компьютер с микрофоном и веб-камерой или мобильный телефон с установленным браузером Chrome. Устройства должны быть подключены к интернету, добавили в пресс-службе фонда.

Защита сердечников

Основные силы медицины сейчас направлены на борьбу с COVID-19, но к сожалению, никто не властен отменить другие опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, отметил президент Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, самоизоляция, карантин, закрытие авиасообщения с другими странами, тестирование и перепрофилирование ряда медицинских учреждений помогают бороться с основной проблемой, но при этом наносит ущерб людям, страдающим другими серьезными заболеваниями.

— Отменены плановые консультации и операции, некоторые пациенты не могут вернуться домой, чтобы получить качественную медицинскую помощь. В данных условиях крайне важно — жизненно необходимо — обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи всем, кто в ней нуждается, — убежден академик.

По его словам, в проекте принимают участие высокопрофессиональные опытные специалисты.

У пациентов-сердечников коронавирусная инфекция протекает тяжелее и увеличивает риск летального исхода до 12 раз, сообщил «Известиям» генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. По его данным, сердечно-сосудистые заболевания — это самая частая сопутствующая патология при коронавирусной инфекции, и она встречается у каждого третьего пациента с COVID-19, что в шесть раз повышает риск госпитализации. Среди вызванных коронавирусной инфекцией осложнений — тромбозы, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, перечислил кардиолог. Он отметил, что страх перед инфицированием привел к серьезному снижению объема медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях во всех странах мира.

— На 10–40% сократились случаи обращения за медпомощью пациентов с неотложными сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 20–50% снизились показатели плановой госпитализации, при этом на 25% выросло число случаев поздней госпитализации, — рассказал Сергей Бойцов.

Забота о будущем

Несмотря на эпидемию, женщинам по-прежнему крайне важно хотя бы раз в год посещать гинеколога, так как это позволит избежать многих серьезных проблем со здоровьем, напомнила акушер-гинеколог, гемостазиолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Надежда Стулева.

— Например, предраковые заболевания женской половой сферы и некоторые инфекции, передающиеся половым путем, очень долго могут не беспокоить женщину. При этом, по статистике ВОЗ, в мире ежегодно выявляется до полумиллиона новых случаев рака шейки матки, из них 15 тыс. — в России. До 40% всех выявляемых случаев — у пациенток репродуктивного возраста (до 35 лет). В 30% случаев заболевание диагностируется слишком поздно. Однако если выявить онкологию на первой стадии и провести полный комплекс лечебных мероприятий, то можно добиться выздоровления, — уверена Надежда Стулева.

Опасность вирусной инфекции во время беременности существенно возрастает, потому что иммунная система женщины в этот период перестраивается. Будущим мамам особенно важно остерегаться COVID-19, отметил президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАМН Владимир Серов. По его словам, беременной женщине требуется консультация и гинеколога, и инфекциониста.

— Телеконсультации в период пандемии стали актуальны. Наша страна настолько велика, что приехать в Москву не так просто. А через онлайн прием женщины смогут получить консультации у целого ряда специалистов, которых нет в других регионах, — рассказал эксперт «Известиям».

Обратиться за помощью специалистов с января по 31 октября 2021 года смогут жители 15 регионов России: Московской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Тамбовской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Саратовской областей, Чеченской, Кабардино-Балкарской республик и Республики Мордовия, а также Ставропольского края.