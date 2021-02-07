Сборная России обратится в FIS из-за падения Ретивых на Кубке мира

Тренер сборной России Маркус Крамер обратится в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с падением Глеба Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Об этом Ретивых сообщил во время эфира в Instagram 7 февраля.

«Я обсудил ситуацию с Маркусом, он сказал, что будет отправлять всю информацию Пьеру Миньере (рейс-директор по лыжным гонкам FIS. — Ред.), чтобы за такие нарушения наказывали. Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее», — сказал Ретивых.

Маркус уже поднимал этот вопрос на «Тур де Ски», отметил Ретивых, но в итоге ничего нельзя добиться и апелляции ни к чему не приводят.

Ретивых, завоевавший серебро в субботу, 6 февраля, в личном спринте, на следующий день в полуфинале командного спринта упал, столкнувшись на спуске с финном Вернери Сухоненом. Падение не позволило российской команде выйти в финал. В итоге сборная заняла в полуфинале девятое место.

Российский спортсмен назвал виновным в своем падении финского лыжника. «На повторе видно, что он идет слева от меня и после резко вправо. Траектория у финна была свободной, я не знаю, зачем он стал смещаться вправо. Может, он устал и голова у него отключилась», — прокомментировал лыжник в соцсетях, добавив, что не знает, как можно «бегать без головы».

Финский лыжник также прокомментировал инцидент, сообщив, что не имеет понятия, что произошло на трассе. «Внезапно я упал и покатился вниз. Очень жаль, я был в хорошей позиции», — сказал он шведской газете Expressen.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты столкнулись Александр Большунов и финн Йони Мяки. На действия соперника Большунов отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

Инцидент произошел на финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти. 25 января Большунов и президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе извинились за этот инцидент.

Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского спортсмена.

Большунов между тем гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.