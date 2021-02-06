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Лыжник Ретивых пришел вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
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Лыжник Ретивых пришел вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

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Российский спортсмен Глеб Ретивых занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Соревнования состоялись в субботу, 6 февраля.

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Победил швед Оскар Свенссон, третьим к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино. Партнер Ретивых по сборной России Евгений Устюгов стал шестым, пишет «Спорт-Экспресс».

Этап Кубка мира в Ульрисехамне закончится 7 февраля.

В конце января российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле на этапе Кубка мира в Швеции.

5 февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.

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