Лыжник Ретивых пришел вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Российский спортсмен Глеб Ретивых занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Соревнования состоялись в субботу, 6 февраля.
Победил швед Оскар Свенссон, третьим к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино. Партнер Ретивых по сборной России Евгений Устюгов стал шестым, пишет «Спорт-Экспресс».
Этап Кубка мира в Ульрисехамне закончится 7 февраля.
В конце января российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле на этапе Кубка мира в Швеции.
5 февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.