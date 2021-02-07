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Байден переложил решение о доступе Трампа к разведданным на спецслужбы

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Решать вопрос о допуске Дональда Трампа к секретным данным разведки будут спецслужбы США. В Washington Post уверены, что решение Джо Байдена не окончательное. Ранее Байден заявил, что не хочет допускать Трампа к брифингам, передает телеканал «Известия». Как отметили помощники президента США, он оставил решение этого вопроса за представителями разведсообщества. Брифинги для экс-президентов проводят в США регулярно. В частности, встречи проходят, если он будет представлять администрацию за рубежом. При этом бывшим главам страны сообщают только часть имеющихся у ЦРУ данных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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