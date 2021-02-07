Тактаров выразил уверенность в победе Волкова на чемпионате UFC

Ветеран ММА по прозвищу Русский Медведь, чемпион мира по смешанным боевым искусствам 1995 года Олег Тактаров прокомментировал поединок между россиянином Александром Волковым и нидерландцем Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC Fight Night 184.

Волкова Тактаров охарактеризовал как образованного, воспитанного и несгибаемого спортсмена. На вопрос, сможет ли россиянин стать чемпионом UFC, ветеран ММА в беседе со «Спорт-Экспрессом» ответил: «И станет им!»

Поединок состоялся 7 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. По итогам боя он получил бонус в размере $50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Волков также заявил о намерении выйти на бой за титул чемпиона UFC. Теперь в арсенале россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. Его соперник Оверим победил в 47 боях и потерпел 19 поражений.

После боя обоих спортсменов госпитализировали. Тренер Волкова Тарас Кияшко рассказал, что у его подопечного нет перелома, диагностирован сильный ушиб, передает «Газета.ру».

Бой тяжеловесов транслировался на телеканале РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».