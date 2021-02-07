Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процедуру импичмента бывшего главы государства из-за необходимости соблюдать шаббат, сообщила 7 февраля газета The New York Times со ссылкой на письмо Шона.

Письмо направлено лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента.

В нем Шон написал, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в судебном разбирательстве после захода солнца в пятницу, 12 февраля. В связи с этим он попросил приостановить процесс импичмента, если он не будет завершен к началу шаббата (17:24 пятницы по местному времени).

Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

Тогда у стен Белого дома прошел митинг сторонников Трампа, на котором он заявил, что не признает поражения на президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, в которых победил демократ Джо Байден. Поддерживающие республиканца граждане после митинга ворвались в Капитолий. В результате в ходе столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за резолюцию импичмента Трампа. В тот же день спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. 25 января резолюцию передали в сенат.

Заседание по делу об импичменте бывшего президента США пройдет 9 февраля. Сам Трамп отказался выступать на этом заседании. В случае вынесения импичмента он не сможет в будущем занимать высокие политические должности.