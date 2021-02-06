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Рэпера Славу КПСС задержали за участие в незаконной акции в Петербурге

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Рэпера Славу КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также известен как Гнойный) задержали за участие в несанкционированной акции, которая прошла 2 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сам артист в субботу, 6 февраля.

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О задержании исполнитель написал в Twitter. Информацию подтвердил его директор.

«Задержали за участие в митинге. Еду в отделение», — написал рэпер.

По данным РЕН ТВ, 8 февраля материалы дела о мелком хулиганстве в отношении артиста будут переданы в Дзержинский районный суд.

4 февраля Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, который распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции, прошедшей в столице 31 января.

Несогласованные акции, выйти на которые призывали сторонники блогера Алексея Навального, прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. На незаконных акциях прошли задержания, в том числе несовершеннолетних.

Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

21 января Генпрокуратура России призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию детей в несанкционированных мероприятиях.

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