Жители Мьянмы вышли на протест против захвата власти военными в стране

Жители Мьянмы вышли на протестную акцию против захвата власти военными в стране. Об этом сообщил в субботу, 6 февраля, бирманский журнал Frontier Myanmar в Facebook.

По данным издания, жители вышли на улицы во многих городах. Акция на улице Инсейн-роуд в Янгоне прошла мирно, полиция была в защитных масках и со щитами, однако митингующих не разгоняли.

«Несколько тысяч рабочих и студентов в крупнейшем городе Мьянмы сегодня утром вышли на улицы в знак протеста против переворота», — сообщили в журнале.

Участники протеста выкрикивали антивоенные лозунги и призывали освободить задержанных высокопоставленных чиновников. В том числе протестующие потребовали освободить президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Несмотря на проблемы с интернетом, изданию удалось опубликовать в социальной сети видео с акций протеста в разных городах Мьянмы.

Масштабные сбои в работе интернета начали фиксировать 31 января на фоне сообщений о военном перевороте и задержании политических лидеров, включая государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

1 февраля военные задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

После задержания руководителей страны военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

Сейчас в стране находится около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников дипмиссии, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Мьянме Антон Анисимов.