Fox News убрал из эфира программу сторонника Трампа

Телекомпания Fox News Media решила убрать программу «Сегодня вечером с Лу Доббсом» (Lou Dobbs Tonight), ведущий которой поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и его мнение о фальсификациях на ноябрьских выборах. Об этом 5 февраля сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя телеканала.

Передача выходила в эфир дважды за вечер — в 17:00 и 19:00. Ожидается, что в текущую пятницу программа будет транслироваться в последний раз, а со следующей недели ее место в сетке вещания займет передача Fox Business Tonight.

При этом отмечается, что 75-летний Доббс продолжит свое сотрудничество с Fox News согласно контракту, однако, вероятнее всего, больше не появится в эфире канала, хотя раньше периодически давал комментарии в разных передачах.

О данном решении телеканала стало известно на следующий день после того, как компания Smartmatic, обеспечивающая техническое проведение голосования и подсчет голосов, подала иск на $2,7 млрд против Fox News и трех ее ведущих — Доббса, Марии Бартиромо и Жанин Пирро. Согласно документу, ведущие «увековечивали ложь и дезинформацию о роли Smartmatic в выборах», тем самым нанеся ущерб бизнесу и репутации компании.

Вместе с этим другие источники, знакомые с ситуацией, назвали исчезновение Lou Dobbs Tonight из эфира «частью запланированных изменений», которые никак не связаны с недавним иском.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что процесс голосования прошел с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

Полномочия Трампа как американского лидера завершились 20 января 2021 года, когда в Вашингтоне прошла церемония инаугурации демократа Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране.