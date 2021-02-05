В Швейцарии шесть человек скончались после вакцинации от коронавируса

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях зарегистрированы летальные исходы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Швейцарии в пятницу, 5 февраля.

Отмечается, что большинство этих уведомлений (37, или 59%) расценивают как «несерьезные». В частности, к ним относится головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышенная температура и озноб.

К «серьезным» отнесли остальные 26 случаев (41%), среди которых — затруднение дыхания, аллергия и боли в суставах.

Кроме этого, к ним относятся шесть летальных случаев среди вакцинированных. Это люди в возрасте от 85 до 92 лет, «которые имели патологии до вакцинации», такие как

сердечно-сосудистые заболевания и болезни дыхательных путей.

При этом в Swissmedic отмечают, что в настоящее время ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти послужила вакцинация. В связи с этим агентство не будет что-либо менять в своей оценке профиля риска и пользы вакцин от COVID-19.

В ближайшее время Swissmedic планирует также озвучить результаты анализа информации, поступившей в последнее время о других возможных нежелательных последствиях, связанных с вакцинацией от коронавируса.

Вакцинация в Швейцарии стартовала 23 декабря прошлого года. Разрешено применение двух вакцин —Pfizer/BioNTech и Moderna.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

На следующий день, 15 января, сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.