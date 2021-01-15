Бельгиец умер через пять дней после вакцинации

Бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Об этом в пятницу, 15 января, пишет газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).

Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование. Тело 82-летнего бельгийца отправили на вскрытие. По данным агентства, мужчина имел серьезные хронические заболевания.

Как рассказал бельгийский эпидемиолог Пьер Ван Дамм, в настоящее время в Бельгии вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых, которые являются наиболее уязвимой категорией граждан. Эксперт отметил, что в преклонном возрасте у большинства пожилых людей имеются сопутствующие заболевания.

«Следует допускать, что кто-то из вакцинируемых в домах престарелых может скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если было начато расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина стала причиной смерти», — сказал специалист.

Связь гибели мужчины с вакцинированием Ван Дамм счел маловероятной.

«Нет причин для паники вокруг вакцины», — подчеркнул он.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

27 декабря в странах Евросоюза стартовала вакцинация от коронавируса препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech. В Бельгии и Люксембурге вакцинация началась 28 декабря.