Госсекретарь США поздравил РФ с эффективностью «Спутника V»

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Министр уточнил, что в ходе разговора с Блинкеном, состоявшемся накануне, стороны договорились поддерживать контакты по этой теме между учеными.

«Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями: посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте», — сказал Лавров.

Вдобавок к этому глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на эту тему уже существуют развернутые контакты с европейскими коллегами и ряд стран заинтересован в покупке препарата и его производстве на своей территории.

В свою очередь Боррель на пресс-конференции также поздравил Россию с успешным завершением испытаний «Спутника V» и выразил надежду, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину. Он отметил, что свое заявлении сделал после прочтения статьи о препарате в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Издание опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» 2 февраля. В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Кроме того, уровень антител у привитых оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19, пишет «Газета.ру».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в организации положительно оценили данные о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V». В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович эту публикацию назвала хорошей новостью.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что публикация позволила получить больше сведений о российской вакцине «Спутник V», а также осведомила ЕС о готовности Москвы зарегистрировать вакцину в Европе.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.