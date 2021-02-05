Макрон оценил публикацию журнала The Lancet о вакцине «Спутник V»

Публикация научного журнала The Lancet позволила получить больше сведений о российской вакцине «Спутник V». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон 4 февраля.

«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V», — сказал Макрон.

Он добавил, что также через опубликованные учеными данными в ЕС узнали о готовности России зарегистрировать вакцину в Европе.

The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Кроме того, уровень антител у привитых оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19, пишет «Газета.ру».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в организации положительно оценили данные о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V». В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович эту публикацию назвала хорошей новостью.

Также журналист немецкой газеты Die Welt написал о том, что публикация результатов третьей фазы клинических исследований «Спутника V» подтвердила высокую эффективность препарата. По его мнению, это оправдывает решение Москвы начать использование вакцины до обнародования окончательных данных о ней.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов добавил, что у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.