Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба МИД России.

«Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поздравив собеседника с вступлением в должность, министр выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в развитие разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена главы внешнеполитических ведомств поприветствовали продление на пять лет Договора об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ, СНВ-3), что поспособствует улучшению ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Кроме того, Лавров и Блинкен в своем разговоре затронули сферу контроля над вооружениями с учетом того, что Соединенные Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в контексте перспектив Договора по открытому небу (ДОН).

Также стороны обсудили ситуацию на Украине и содействие мирному урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии. Помимо этого, глава российского МИДа напомнил о выдвинутых РФ предложениях, касающихся принятия совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и невмешательстве во внутренние дела друг друга.

В пресс-службе отметили, что Блинкен в разговоре затронул ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального, которому 2 февраля суд заменил условный срок на реальные 3,5 года колонии общего режима. Прокуратура в суде указала на многочисленные нарушения блогером условий испытательного срока и неявки на регистрацию. Суд учел, что Навальный год пробыл под домашним арестом, и в колонии блогеру предстоит отбыть 2,8 года. США и ряд западных стран выразили недовольство решением суда.

Лавров указал Блинкену на необходимость уважать законодательство и судебную систему РФ и обратил внимание госсекретаря на преследование протестовавших в США из-за результатов президентских выборов.

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать по таким вопросам, как космос, взаимодействие в Арктике, борьба с терроризмом и распространение оружия массового уничтожения.

Также на тот момент он сообщил, что Москва рассчитывает контакты между Лавровым и Блинкеном в ближайшее время.

В конце января президенты России и США провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. 3 февраля соглашение вступило в силу.