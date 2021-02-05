В Кремле воздержались от оценки решения суда об аресте главреда «Медиазоны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что в Кремле не станут обсуждать судебное решение об аресте главного редактора сайта «Медиазона» Сергея Смирнова.

«Кремль не имеет права вмешиваться в действия судебной власти, каким-то образом давать оценку вердикту суда, не будем этого делать и в этот раз», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле в курсе данной ситуации и внимательно ознакомились со всеми сообщениями на этот счет.

Смирнов был задержан 30 января в Москве и отпущен из полиции в тот же день под обязательство явиться в суд, пишет «Газета.ру».

3 февраля Смирнова арестовали на 25 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.

Песков отмечал, что задержания участников несогласованных акций нельзя называть репрессиями. Подобные заявления, по его словам, носят излишне эмоциональный характер. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что «прошедшие незаконные и несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.

Вместе с тем президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил 25 января, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции. В МВД РФ призывали граждан воздержаться от участия в незаконных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.