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Песков рассказал об отношении Путина к участникам незаконных акций

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Президент России Владимир Путин воспринимает людей, выходящих на незаконные акции, но ведущих себя мирно, в первую очередь как граждан РФ, но также и как тех, кто нарушает закон. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 4 февраля.

«Как тех, кто участвует в незаконной акций, тех, кто нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, главное — как граждан России», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Путин воспринимает участников незаконных акций.

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На слова журналиста о том, что многие задержанные на незаконных акциях жалуются, что до сих пор находятся в автозаках, пресс-секретарь ответил, что задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки.

«Поэтому, к сожалению, возникают такие последствия. Это люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Безусловно, соответствующие органы принимают все меры, чтобы исправить эту ситуацию», — отметил он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что «прошедшие незаконные и несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны, они продолжают доставлять огромное неудобство тем, кто, к сожалению, пришел на эти незаконные акции».

Песков также отметил, что по каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями на несанкционированных акциях проведут служебную проверку.

Несогласованные протестные акции состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля в разных городах России. В результате прошли задержания, в том числе несовершеннолетних.

Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в несогласованных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность детей в связи с призывами выйти на незаконные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в соцсетях. Адресатами распространения стали несовершеннолетние в возрасте 12–14 лет.

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