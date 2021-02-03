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Главного редактора «Медиазоны» арестовали на 25 суток

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Главного редактора портала «Медиазона» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, телеканал РЕН ТВ.

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Суд признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.

По данным телеканала, Смирнов был задержан за призывы к участию в несанкционированных акциях, которые он распространял в социальных сетях.

Ранее, 21 января, Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям.

23 января, Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.

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