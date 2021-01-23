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Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях

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Социальные сети удалили 89% выявленных призывов к детям участвовать в несанкционированных акциях. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Роскомнадзор в своем Telegram-канале.

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«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что на текущий момент TikTok, в котором таких призывов фиксируется больше всего, удалил 93% сообщений. В свою очередь, «ВКонтакте» удалил 87% таких публикаций.

В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Сети влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее в субботу сообщалось, что рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 фейков. Ложные сообщения распространялись посредством ссылки через TikTok по подписчикам.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Роскомнадзор 20 января потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях.

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