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Песков отказался называть репрессиями задержания участников незаконных акций

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Задержания участников несогласованных акций нельзя называть репрессиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова журналиста в четверг, 4 февраля.

«Я, во-первых, с вами не соглашусь: никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», — сказал Песков, комментируя мнение журналиста о том, что большое число задержанных на незаконных акциях можно назвать репрессиями.

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Пресс-секретарь отметил, что эти граждане — кто-то по своей воле, кто-то став жертвой подстрекателей — распространяли призывы к участию в несанкционированных мероприятиях и были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции в ходе этих акций.

Песков назвал заявления журналиста о массовых репрессиях в России излишне эмоциональными.

«Вы каждый раз забываете, что во время незаконных акций совершились прямые множественные нападения на сотрудников, что стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русском законе контрмер», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в Кремле также имеют доступ ко всем социальным медиа, которые «пестрят различными видеосъемками и фотографиями» с незаконных акций.

«В отличие от вас мы обладаем другими записями, информацией от правоохранителей непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции», — сказал Песков, обращаясь к представителям СМИ.

Пресс-секретарь пообещал, что по каждому случаю чрезмерного применения силы правоохранителями на несанкционированных акциях проведут служебную проверку.

На заявление журналиста о том, что одна из активисток жаловалась на то, что ее во время акции якобы душили, выбивая пароль от телефона, Песков сказал, что, если бы это произошло, она должна уже быть в прокуратуре.

«Она уже должна подавать в суд, она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав», — заключил Песков.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также об ответственности за их организацию и участие и указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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