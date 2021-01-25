Путин прокомментировал несанкционированные акции

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Об этом он заявил 25 января на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал Путин.

Президент напомнил, что в истории России неоднократно происходили события, когда ситуация «выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения».

Также Путин добавил, что ответственные политики не должны прибегать к незаконным массовым акциям для реализации своих целей и амбиций.

«Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, — никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики», — подчеркнул он, добавив, что «так политика не делается».

Кроме того, президент подчеркнул, что так же, по закону, должны действовать и правоохранители, задействованные на защите порядка во время акций.

В разных городах России 23 января прошли несанкционированные акции. Среди задержанных были дети. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм по итогам несогласованной акции 23 января — столичные власти сообщали, что на акции присутствовали около 19 человек с COVID-19.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предупреждала ранее об обострении ситуации с распространением коронавируса в результате скопления людей на несанкционированных акциях.

Она обратила внимание граждан на то, что улучшение эпидемиологической обстановки является итогом работы большого числа людей — медиков и властей и порекомендовала жителям воздержаться от участия в подобных мероприятиях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних, так как накануне в Сети детям активно рассылались призывы выйти на незаконные акции. Адресатами распространения стали преимущественно подростки возрасте 12–14 лет.