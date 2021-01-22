Главный санврач Москвы допустила обострение ситуации с COVID-19 из-за митингов

После несанкционированных акций 23 января ситуация с COVID-19 в Москве может вновь обостриться, предупредила 22 января главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась, мы это видим по цифрам, которые сейчас фиксируем и в части недельной заболеваемости, и во всех возрастах — идет стабильное снижение. Но <...> мы боимся, что ситуация, которой мы достигли, может привести к тому, что мы откатимся назад», — заявила она.

Андреева подчеркнула, что массовые мероприятия могут привести к тому, что в течение 10–12 дней в городе проявится всплеск заболеваемости COVID-19, который будет вынуждать власти вновь ужесточить ограничительные меры.

Главный санитарный врач столицы обратила внимание на то, что улучшение эпидемиологической обстановки в городе является итогом работы большого числа людей — медиков и властей.

«Нельзя сегодня в городе, который только возвращается к нормальной жизни, призывать к подобным мероприятиям», — подчеркнула Андреева.

Она также напомнила, что на 20% снизилась заболеваемость во всех возрастных группах, однако 70–75% резервного коечного фонда — это люди старше 55 лет, которые очень тяжело переносят инфекцию.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Градоначальник назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

В МВД России напомнили гражданам, что будут привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Также в ведомстве сообщили, что из-за организации провокаций главами штабов блогера Алексея Навального будет проведена проверка, и разместили в своих официальных аккаунтах в соцсетях разъяснение, что постановочные ролики с подобными призывами якобы от имени полицейских носят фейковый характер, а их участники не имеют отношения к органам внутренних дел.

В полицию, уточнили в МВД, поступают данные о том, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников в России и за ее пределами — Ивана Жданова и Леонида Волкова — указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних, граждан на несанкционированных акциях в регионах РФ, распространяя в их среде ложную информацию.

СК России возбудил уголовное дело по факту о вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия.

В Генеральной прокуратуре РФ озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных мероприятиях.

Ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

17 января вернувшегося из Берлина Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН17. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных же подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

ФСИН сообщала, что планирует задержать Навального, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками, доставив сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся и не получал лично посадочные талоны, сообщали немецкие журналисты, а процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.