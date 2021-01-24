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СК возбудил четыре дела из-за применения насилия к полицейским на несогласованной акции в Москве

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Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице. Об этом сообщается в воскресенье, 24 января, на сайте ведомства.

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«По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик», — говорится в заявлении.

Кроме того, как сообщили в СК, в Пресненском районе автомобилист совершил наезд на сотрудника полиции после требования последнего остановить транспортное средство.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были и дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Также 23 января стало известно, что после несогласованной акции в Москве Главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

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