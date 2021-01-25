Дело о нарушении санитарных норм возбудили после незаконной акции в Москве

В Москве возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм по итогам несогласованной акции 23 января. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту этих событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», 213 УК РФ «Хулиганство», 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее столичные власти сообщали, что на акции находились около 19 человек с коронавирусной инфекцией, передает НСН. Это следует из данных сервиса «Социальный мониторинг», который отслеживает перемещения больных и их родственников.

Накануне стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных путей после несогласованной акции 23 января в столице.

В этот же день следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.

В субботу в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были и дети.

22 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в незаконных акциях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.