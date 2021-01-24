МВД возбудило дело о приведении в негодность транспортных путей после несогласованной акции в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных путей после несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Как отметили в пресс-службе, полицейскими и сотрудниками Росгвардии все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции были пресечены.

Всего, по данным МВД, в незаконной акции в центре Москвы приняло участие около 4 тыс. человек.

Ранее в этот же день следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.

23 января стало известно, что после несогласованной акции в Москве были возбуждены уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Накануне в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были и дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в незаконных акциях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.