Евродепутат назвал запрет украинских телеканалов шагом к авторитаризму

Французский политик, член Европарламента Николя Бе заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, приняв единоличное решение о закрытии ряда телеканалов, переступил черту между демократией и авторитаризмом.

«Зеленский взял на себя тяжелую ответственность, своевольно приняв решение запретить работу основных оппозиционных телеканалов. Это и определяет границу между демократическим режимом, когда все имеют возможность высказать собственное мнение, и авторитарным. Это, бесспорно, изменение курса», — сказал он телеканалу NewsOne в четверг, 4 февраля.

Бе указал, что, по всей видимости «кое-кто хочет заткнуть рот, заставить молчать и не дать оппозиции высказывать свои мысли».

По мнению политика, цензура является прямой помехой свободным демократическим дискуссиям. В качестве примера он привел ситуацию в США, где в социальных сетях были заблокированы аккаунты бывшего главы государства Дональда Трампа.

«Это вызывает беспокойство. Думаю, что нужно призвать президента Зеленского к взвешенности и ответственности, чтобы он не шел по этому пути, который позволяет другим, а не ему управлять Украиной, пытаясь помешать высказывать свое мнение тем, кто имеет рациональную позицию относительно сбалансированных отношений с соседями, в частности с Россией», — подчеркнул политик.

По мнению Николя Бе, цензура оппозиционных сил в стране не отвечает интересам Украины и вызывает «большую обеспокоенность».

Ранее глава Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотный сравнил решение Зеленского с «ножом мясника, убивающего свободу слова».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение украинский лидер объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

Действия Киева одобрило посольство США на Украине. В ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Сами телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

После этого в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны.