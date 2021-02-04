В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

Москва может пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу — главное, чтобы США определились со своей позицией. Об этом 4 февраля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее, 2 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова «рассмотреть эту ситуацию конструктивно».

Гаврилов, комментируя эти слова, не исключил, что речь может идти о пересмотре решения о выходе из договора.

«Полагаю, именно об этом идет речь», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По словам Гаврилова, команда президента США Джо Байдена изучает вопрос возвращения в ДОН. «Что касается сигналов, то они могут быть разными — и публичными, и по доверительным каналам. Главное, чтобы в Вашингтоне четко определились с позицией, готовы они возвращаться в режим «открытого неба» или нет», — добавил он.

Кроме этого, Гаврилов напомнил о том, что Россия всегда полностью выполняет свои обязательства в рамках международных договоров, поэтому обязательства по ДОН до выхода страны из него будут выполняться.

Он уточнил, что полеты не проводятся с ноября из-за плохой погоды, они начинаются в конце февраля — начале марта. «Думаю, что так будет и сейчас», — заключил глава делегации.

2 февраля официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация Соединенных Штатов изучает возможность возвращения в ДОН, но считает, что Россия соблюдает его не полностью.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Байдена.

По ее словам, именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В конце ноября прошлого года Вашингтон подтвердил, что Соединенные Штаты больше не являются участником договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.