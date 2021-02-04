В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ

Диалог правозащитных организаций с властями о соблюдении прав работников СМИ обоснован, заявил в четверг, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал намерение членов Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ.

«[Это] правозащитники, они выполняют свои функции, у них есть определенные моменты, которые вызывают озабоченность. Совершенно нормально вести диалог с властью, инициировать этот диалог», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в ходе совещаний правозащитные организации собираются затронуть действительно важные аспекты.

«Имели место несанкционированные акции, есть о чем поговорить в плане усовершенствования путей диалога во время подобных происшествий», — уточнил Песков.

Комментировать дело главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, которое также войдет в повестку обсуждений, представитель Кремля отказался.

«Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, мы не имеем права его комментировать», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что суд признал Смирнова виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга и заключил главреда «Медиазоны» под арест сроком на 25 суток.

1 февраля Песков заявил, что работе журналистов в ходе несанкционированных акций в городах России правоохранители не препятствовали.

Ранее, 21 января, Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям.

23 января, Роскомнадзор предупредил социальные сети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. После предупреждения соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях.