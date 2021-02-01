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В Кремле оценили условия работы журналистов на незаконных акциях

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Работе журналистов в ходе несанкционированных акций в городах России 31 января правоохранители не препятствовали, заявил в понедельник, 1 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Журналисты абсолютно нормально работали, были в жилетах, никто им не мешал», — отметил представитель Кремля.

По его словам, акты применения силы к правозащитникам и работникам СМИ единичны.

«Согласитесь, не приходится говорить о каком-то массовом характере, какие-то обобщающие оценки здесь вряд ли уместны, еще раз повторяю: важен каждый конкретный случай», — сказал Песков.

Он уточнил, что силовики действовали в рамках поддержания порядка в ходе запрещенного законом мероприятия.

«Речь идет о мерах обеспечения правопорядка в ходе незаконной акции, здесь ключевой слово — незаконная», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными, в Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил 25 января, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

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