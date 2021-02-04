Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Четырехэтажная гостиница обрушилась после взрыва на севере Греции
Общество
«Роскачество» обнаружило пестициды в органических бананах
Наука
В России создали образец штамма коронавируса для улучшения тест-систем
Общество
Врач предупредила об опасных последствиях сухой кожи
Наука
SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink
Мир
Глава оргкомитета ОИ в Токио извинился за сексистские высказывания
Общество
В России провели более 103 млн тестов на коронавирус
Общество
Москвичам пообещали первые за 10 лет сильные морозы
Общество
Умер бывший главный санитарный врач Москвы Филатов

В конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте парламентария-республиканца Марко Рубио от штата Флорида.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу о мошенничестве шестилетней давности

Документ «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность» сенаторы предложили на рассмотрение повторно. Он предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц, «причастных к вопиющим нарушениям международного права». Речь идет о тюремном заключении Навального и его отравлении, которое приписывают России.

Кроме того, инициатива в случае ее принятия предписывает Вашингтону выяснить, нарушала ли Россия «американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия».

Один из пунктов проекта посвящен газопроводу «Северный поток – 2». Конгресс считает, что глава Госдепа США должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки трубопровода.

Пресс-служба Рубио отмечает, что в сентябре 2020 года законодатели вносили в конгресс схожий документ под названием «Законопроект 2020 года о привлечении Российской Федерации к ответственности за злонамеренную деятельность». Согласно базе данных конгресса, 24 сентября инициативу направили в профильный комитет сената. Информация о каких-либо дальнейших действиях в рамках процесса рассмотрения документа не приводится.

Новая инициатива содержит как пункты прошлогоднего законопроекта, так и новые.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля заменил условный срок Навальному в 3,5 года по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный. Причиной стали многочисленные нарушения им испытательного срока. Суд засчитал ему проведенный под домашним арестом год. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада, призывающие освободить Навального, к невмешательству во внутренние дела России.

Глава ведомства Сергей Лавров назвал зашкаливающей истерию, которую устроили страны Запада из-за ситуации с блогером. Западную риторику он счел высокомерной и неподобающей.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина. 19 января 2021 года американский минфин расширил санкции против проекта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021