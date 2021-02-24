«Средняя ставка эквайринга по рынку — 2–2,3%»

«Тинькофф» запускает новое направление в своей экосистеме — «Тинькофф Касса», которое объединит сервисы приема платежей для бизнеса: оплату через Apple Pay и Google Pay, платежи через СБП офлайн и в интернете, через соцсети и мессенджеры, оплату через мобильное приложение. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-президент банка Сергей Хромов. По его словам, некредитный бизнес уже приносит «Тинькофф» 42% доходов, и эта доля может вырасти до 50%. Коронакризисный 2020-й Сергей Хромов назвал годом возможностей: из-за введенного ЦБ ограничения на эквайринг для онлайн-торговли все банки оказались в конкурентных условиях, и «Тинькофф» удалось увеличить количество партнеров-юрлиц более чем вполовину.

Год возможностей

— В 2020 году в России опережающими темпами росли безналичные платежи, в частности объемы оплат в интернете. Каких результатов достиг трансакционный бизнес «Тинькофф» по итогам прошлого года?

— Коронакризисный 2020 год показал, насколько востребовано для бизнеса наладить продажи в интернете. Несколько месяцев принимать платежи иными способами просто не было возможности. Высокий спрос на интернет-эквайринг был со стороны тех компаний, которые раньше даже не задумывались реализовывать такие платежи. Взрывной рост онлайн-платежей был у стартапов, особенно в сфере доставки продуктов и готовой еды. Мы воспользовались этим шансом. В 2020-м «Тинькофф» увеличил число подключенных к интернет-эквайрингу компаний на 60% — в этом направлении мы росли быстрее рынка. Оборот онлайн-платежей вырос более чем в два раза.

— По вашим ожиданиям, сохранится ли в 2021 году тенденция по развитию рынка интернет-торговли?

— Прошлый год дал импульс развитию онлайн-платежей. Любой бизнес теперь при запуске сразу планирует обслуживание клиента через интернет. Сейчас многие вещи, которыми мы пользуемся физически, требуют именно онлайн-оплаты: каршеринг, курьерские службы… Я знаю даже ларьки овощей, которые наладили доставку продуктов и принимают оплату онлайн! Мы ожидаем удвоения числа наших партнеров – торговых точек и такого же роста оборотов в текущем году.

— По вашим оценкам, какую долю платежи в интернете сейчас составляют среди всех операций по картам?

— Раньше люди предпочитали платить безналом непосредственно в торговой точке — офлайн. Два-три года назад доля онлайн-операций составляла 1–3%. В 2020 году этот показатель существенно увеличился — по моим оценкам, до 10%. По статистике, человек проводит в интернете четыре-пять часов в сутки, и это время растет. Соответственно, и ритейлеры, и банки (в качестве эквайеров) развивают это направление, потому что клиент теперь в интернете. Наша задача — максимально упростить жизнь пользователя, наладить оплату с помощью Pay-сервисов (Google Pay, Apple Pay), чтобы не приходилось вводить реквизиты.

Конкурировать сервисом

— С апреля по октябрь 2020 года ЦБ обязал банки снизить эквайринг до 1% для онлайн-ритейла и медицинских учреждений. Как это ограничение отразилось на бизнесе «Тинькофф»?

— В связи с ограничениями Банка России при удвоении оборотов эквайрингового бизнеса «Тинькофф» прибыль выросла менее чем в два раза. В то же время, даже теряя в доходе, мы держали марку по уровню сервиса. Более того, регулирование со стороны ЦБ открыло для нас возможности взрывного роста. В равных условиях банки конкурировали между собой только качеством сервиса. Нам удалось завоевать прочные позиции на рынке высокими стандартами, и даже после возврата тарифов на докарантинный уровень клиенты остались с нами.

— По вашим ожиданиям, могут ли аналогичные ограничения повториться в 2021 году?

— Начало пандемии и карантинных мер было сложным временем — и для банков, и для ритейла, и для покупателей. Регулятор должен был пойти на уступки, опробовать меры поддержки. Рынок рассчитывает, что это была разовая акция, и в 2021 году она не повторится.

— По вашим оценкам, какая в России установилась средняя ставка эквайринга?

— Принято считать, что ставка эквайринга в России составляет 3%. На самом деле тарифы сильно различаются в зависимости от категории бизнеса. В жизненно важных сегментах, например в продуктовом ритейле, тарифы не превышают 1% для крупного бизнеса. По сути, ограничения регулятора их не коснулись. Для разных категорий средняя по рынку ставка эквайринга — 2–2,3%. Комиссии также зависят от банка, его бизнес-модели.

— По вашим оценкам, могут ли рыночные ставки эквайринга в следующем году измениться? В каком направлении?

— На мой взгляд, ставки эквайринга достигли дна. Если они продолжат снижаться, будет деградировать инфраструктура, пострадает сервис. Доходы от этого бизнеса не баснословны: они исчисляются десятыми, а иногда и сотыми долями процента — в зависимости от оборотов клиента.

Выбор инструмента

— В качестве альтернативы эквайрингу ЦБ предлагает оплату по QR-коду в системе быстрых платежей (СБП), где комиссии значительно ниже — до 0,7%. По данным ритейлеров, «Тинькофф» — один из лидеров по приему платежей с помощью этого инструмента. Как вы оцениваете перспективы развития сервиса?

— СБП как система работает хорошо: она надежно защищена, сбои не случаются. На сегодняшний день к сервису через нас подключено порядка 40 тыс. предприятий — около 60% от всех участников СБП (к февралю 2021 года к системе подключено 69 тыс. торгово-сервисных предприятий. — «Известия»). При этом некоторые из наших партнеров реализовали функционал, но платежи не принимают: сервис молодой и требует продвижения. В том числе со стороны ритейла, который должен быть максимально заинтересован в этом, запускать программы лояльности, чтобы потребители отдавали предпочтение СБП, выбирая между картой с кешбэком и QR-кодом.

— Удачно ли, на ваш взгляд, выбран способ оплаты через СБП — QR-код?

— Клиентский опыт пока действительно затормаживает развитие системы. Когда человек платит картой, ему достаточно приложить к терминалу карту или телефон, предварительно его разблокировав. Операция занимает две-три секунды. Чтобы оплатить через СБП, покупателю нужно дополнительно зайти в приложение, считать QR-код и подтвердить операцию. Этот способ платежа хорош для малого бизнеса, например для продавца овощей на рынке. Для QR не требуется дополнительного оборудования: код достаточно показать на смартфоне или распечатать на бумаге.

— А как планируется улучшать клиентский путь при оплате через СБП в интернете?

— Если человек делает покупки дома с компьютера, ему проще достать мобильный и отсканировать QR-код — нет очереди, его никто не торопит. Но в основном россияне посещают страницы интернет-магазинов со смартфонов. Поэтому мы запустили так называемую оплату по ссылке: клиенту, помимо кнопки оплаты Google Pay или Apple Pay, предлагается в меню «Система быстрых платежей». Эта ссылка перебросит в мобильное приложение банка, чтобы подтвердить операцию.

Объединить и развивать

— Есть ли у вас планы по запуску новых сервисов для приема платежей за рамками СБП?

— Мы собираемся предложить нашим партнерам новое, более изящное решение: они смогут использовать смартфон в качестве терминала для приема карт. Такая технология нужна людям, обслуживающим клиентов на ногах, — курьерам, официантам. Сейчас мы проводим внутренний пилот, оттачиваем механику. Планируем в текущем году сделать технологию доступной для широких масс.

В 2021-м мы выйдем на новый уровень с точки зрения развития бизнеса по приему платежей. Мы создаем экосистему для бизнеса, объединив уже существующие продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса под брендом «Тинькофф Касса». Среди них — оплата через Apple Pay и Google Pay, платежи через СБП офлайн и в интернете, через соцсети и мессенджеры, оплата через мобильное приложение. В едином личном кабинете клиент сможет сделать платеж любым способом, превратить свой телефон в POS-терминал, оформить фискальный чек, предоставить кредитование или рассрочку онлайн.

— По вашим ожиданиям, увеличится ли доля доходов трансакционного бизнеса в масштабе банка с появлением экосистемы для МСБ?

— Это направление «Тинькофф» развивает еще с 2014 года. Сегодня доля некредитного бизнеса в доходах составляет 42%. Эквайринговая бизнес-линия — в числе лидеров по выручке. Она приносит до 15% некредитных доходов, если учитывать интернет и торговый эквайринг. Мы планируем увеличить долю некредитного бизнеса банка до 50% выручки «Тинькофф».

— Крупнейший проект, реализацию которого ЦБ планирует начать в 2021 году, — пилотирование цифрового рубля. Как этот инструмент может отразиться на эквайринговом бизнесе?

— Пока много вопросов и нюансов к концепции цифрового рубля, которую предложил ЦБ. В соответствии с теми обсуждениями, которые ведет регулятор с рынком, и заявлениями самого Банка России, цифровой рубль создает не очень комфортную ситуацию для эквайрингового бизнеса. Тем не менее, пока итогового решения нет, комментировать сложно.