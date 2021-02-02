Не всё коду масленица: оплата по QR в системе быстрых платежей буксует

Пока ритейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей полноценной альтернативой торговому эквайрингу, говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли в ЦБ (есть у «Известий»). В документе отмечается, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки . Сейчас оплату по QR предоставляют 37 кредитных организаций в 69 тыс. торговых точках, следует из данных НСПК. «Сбер» обещает подключить функционал к 1 октября 2021-го. При этом он активно развивает собственный сервис оплаты по коду, к которому присоединено в четыре раза больше предпринимателей — 280 тыс.

Единый опыт

Одна из причин, препятствующих полноценному использованию СБП — недоработка банками функционала своих мобильных приложений для проведения платежей клиентов в пользу бизнеса, говорится в письме президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В АКИТ предлагают проводить трансакции напрямую через приложение СБП, что позволит клиентам быть обособленными от банковских экосистем . В документе подчеркивается, что следует установить регуляторную обязанность банков принимать приложение СБП.

Не всё коду масленица Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Обязательство по подключению к системе необходимо, поскольку есть риски, что ряд банков, в том числе системообразующих, не заинтересован во внедрении СБП. У них в приоритете собственные платежные сервисы . Мы уже видим, как проходило присоединение к переводам по номеру телефона через СБП — некоторые финансовые организации значительно затягивали процесс, манкируя все сроки. При этом клиенты, которые не знают о системе, не могут ее применить, поскольку для активации и использования нужно совершить целый ряд действий, — подчеркнул президент АКИТ.

По его словам, банки могут устанавливать аналогичные трудности для оплаты через СБП. Кроме того, можно ожидать и скрытых комиссий за использование этого способа платежа, опасается Артем Соколов.

Справка «Известий» «Сбер» как системообразующий банк должен был подключиться к СБП к 1 октября 2019 года, но просрочил реализацию функционала почти на семь месяцев. Кроме того, в приложении сложно найти меню для подтверждения согласия на использование сервиса.

В ЦБ подтвердили получение письма от АКИТ и заявили, что рассмотрят его в ближайшие сроки. В регуляторе подчеркнули: сейчас банки сами формируют клиентский путь для оплаты товаров и услуг через СБП, при этом ЦБ рекомендует делать его максимально простым .

Осенью ЦБ и НСПК анонсировали мобильное приложение, которое призвано упростить оплату по QR-коду. Оно прошло тестирование и готовится к выводу в промышленную эксплуатацию в ближайшее время, заявили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (клиринговый центр СБП). В организации не раскрыли детали клиентского пути, отметив, что приложение имеет интуитивный интерфейс.

Единый пользовательский сценарий оплаты вне зависимости от магазина и банка плательщика, как и поддержка со стороны широкого круга кредитных организаций, необходим для популяризации СБП, заявил представитель сервиса объявлений «Авито» (входит в АКИТ). Он пояснил, что преимущество системы — сниженная по сравнению с эквайрингом комиссия. Ее размер не превышает 0,7% против 1,8–3% за платежи по картам. В «Авито» считают, что с развитием функционала QR-код сможет конкурировать с другими способами онлайн-оплаты.

Не всё коду масленица Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Магнит» готовит экспериментальный проект по приему платежей через СБП, а X5 Retail Group уже проводит пилот, после которого примет решение о масштабировании технологии. В сети гипермаркетов «Лента» «Известиям» рассказали, что в 2021 году ждут нововведений в СБП, которые сделают сервис более совершенным.

— QR-платежи только выходят на широкую аудиторию, причем это не только СБП. В прошлом году мы запустили оплату через QR-технологию от Сбербанка и видим, что интерес к ней растет. Она востребована покупателями во всех регионах, — отметил представитель «Ленты».

Системный рост

В соответствии с требованиями ЦБ системно значимые банки должны реализовать оплату по QR в СБП к 1 октября 2021 года. В «Сбере» «Известиям» сообщили, что нацелены сделать это в установленный срок . При этом собственная система QR-платежей банка уже внедрена в 280 тыс. торговых точек, а месячный оборот по продукту исчисляется миллиардами рублей.

Не всё коду масленица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

СБП работает более чем в 69 тыс. точек, а общий объем операций в пользу юрлиц за полтора года действия системы превысил 5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в ЦБ и НСПК. По данным клирингового центра, из топ-30 российских банков оплату по QR реализовали только 15 игроков. В целом платежи по коду можно сделать в 37 организациях. В этом году инструмент должен появиться также в «Абсолюте», «Зените», Новикомбанке, УБРиР, крымском РНКБ и банке «Санкт-Петербург».

— Функционал работает в мобильном приложении банка, где нужно нажать соответствующий пункт меню, отсканировать код и подтвердить оплату. Также можно считать QR телефоном, после чего откроется приложение и клиент совершит оплату, — пояснил директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.

Банки, которые уже запустили технологию, отмечают активный рост ее пользователей. За неполный январь 2021-го объем оплат по QR вырос в 84 раза по отношению к январю 2020 года, подчеркнули в «Тинькофф» . В ПСБ и банке «Дом.РФ» заявили, что популярность сервиса будет расти по мере присоединения к нему торгово-сервисных предприятий.

Не всё коду масленица Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Развитию оплат в пользу юрлиц через СБП мешает то, что не все банки подключили эту возможность, а клиентский путь еще не отлажен, согласен руководитель департамента развития и автоматизации ключевых процессов «БКС Мир инвестиций» Алексей Чумаков. Он пояснил, что при сканировании QR-кода на iOS банковское приложение открывается рандомно, даже если клиент не обслуживается в этой организации.