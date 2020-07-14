QR-ход: билет на самолет и страховку можно купить через СБП

К системе быстрых платежей (СБП) начали подключаться крупные авиаперевозчики и страховщики. По QR-коду уже можно купить билет на рейс S7 Airlines и полис «Капитал Лайф Страхование жизни» . Об этом «Известиям» сообщили в компаниях, а также в Райффайзенбанке, выступившем их партнером. Аналогичные планы есть у Страхового дома ВСК и «АльфаСтрахования» , рассказали их представители. А по данным НСПК, переговоры ведутся еще с несколькими авиакомпаниями . Аналитики объяснили: перечисления через СБП дешевле для бизнеса и безопаснее для граждан, поскольку не требуют ввода данных карты . Но пока привычка платить по «пластику» или со смартфона тормозит развитие этого сервиса . Переломным должен оказаться 2021 год — по ожиданиям экспертов, быстрые платежи закрепят свою долю рынка и начнут теснить традиционные.

Мне бы в небо

Крупный бизнес, продающий товары и услуги розничным клиентам, развернулся в сторону системы быстрых платежей. Интеграцию с сервисом недавно провел авиаперевозчик S7. Чтобы купить билет через СБП, необходимо выполнение двух условий: нужно быть клиентом банка — участника платформы мгновенных переводов и иметь его мобильное приложение на телефоне.

Работает это так: на сайте авиакомпании пассажир выбирает рейс и сканирует QR-код, сказала гендиректор S7 Travel Retail Екатерина Дмитрук. После этого система автоматически направляет гражданина в мобильное приложение для подтверждения оплаты.

В ближайшее время перевозчик планирует задействовать также собственное приложение, которое не потребует сканирования QR-кода. Если клиент выберет оплату через СБП, система сама переведет его в банковское приложение для подтверждения, отметил представитель Райффайзенбанка, который и подключил авиакомпанию к СБП.

сбп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Клиенты страховой компании «Капитал Лайф» с июля имеют возможность оплачивать взносы через СБП, поделился ее гендиректор Евгений Гуревич. Организация предлагает две опции — либо на официальном сайте, либо в ее мобильном приложении на платформах iOS и Android. При использовании личного кабинета клиентские данные будут заполнены автоматически и оплата пройдет в один клик . «Капитал Лайф» — крупный игрок на российском рынке накопительного страхования жизни, его доля составляет 45%.

Справка «Известий» Банк России запустил СБП в феврале 2019 года. Эта система позволяет гражданам переводить деньги друг другу по номеру телефона, а бизнесу — принимать платежи по QR-коду в торговых точках или по мгновенному счету для интернет-торговли и мобильных приложений.

«Известия» обратились в крупнейшие отечественные авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Уральские авиалинии», Utair и «Победу», с просьбой рассказать о планах подключения к системе быстрых платежей. В Национальной системе платежных карт (оператор СБП), сообщили, что ведутся переговоры еще с несколькими ведущими воздушными перевозчиками.

О таких же намерениях рассказали крупные страховые. Планы по использованию СБП для платежей есть у Страхового дома ВСК и «АльфаСтрахования», сообщили их представители. «Ренессанс Страхование» и «Ингосстрах» рассматривают такую возможность, «Росгосстрах» не исключает ее в будущем.

Вторая натура

Сегодня в СБП участвуют 76 банков, а всего с момента старта работы системы в ней было проведено почти 23 млн операций на 192,5 млрд рублей, сообщили в ЦБ . По данным регулятора, возможность оплаты товаров и услуг через СБП с помощью QR-кода предлагают клиентам более 6,2 тыс. торгово-сервисных предприятий .

Интернет-магазин одежды Wildberries внедрил оплату покупок через СПБ в сентябре 2019 года, рассказал его финдиректор Владимир Бакин. И популярность этого метода стремительно растет: в апреле-июне клиенты пользовались им в 24 раза чаще, чем в I квартале.

При оплате товаров и услуг через СБП покупателю не приходится отдавать комиссию , объяснил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. При этом данные карты вводить не нужно, трансакция проходит непосредственно через банковское приложение и защищена в соответствии со стандартами ЦБ и НСПК , добавил он.

Сейчас ритейлеры платят банку-эквайеру комиссию за каждую совершенную по карте покупку — 1,5–2,5%, а в СБП она составляет не более 0,7%. Причем для товаров повседневного спроса тариф еще ниже — 0,4%, отметил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Через один-три года новая система сможет составить серьезную конкуренцию эквайерам, и не исключено, что им придется пересмотреть свою политику , ожидает он.

сбп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банки это прекрасно понимают, и вопрос только в том, как быстро новый способ платежей сможет переломить привычку населения пользоваться «пластиком» и смартфонами . Если это произойдет, то за год-два в СБП может перетечь 10–20% карточных платежей и часть наличного оборота, предупредил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По словам замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидии Кашириной, еще одним замедляющим фактором остается время, необходимое на платеж по СБП.

Система быстрых платежей уже оказывает большое влияние на рынок межбанковских переводов, сказал директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков. По его прогнозу, до конца года их доля в этой кредитной организации достигнет 10%.

Особенно в развитии СБП заинтересован малый бизнес, наиболее пострадавший от пандемии, поделился предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. У крупных ритейлеров интерес средний, а у банков-эквайеров еще меньше, и разорвать этот треугольник может только регулятор, добавил он.

ЦБ этим активно занимается. Например, ради популяризации сервиса для физлиц введены нулевые комиссии, отметили аналитики и банкиры. По платежам госорганам также нет комиссии, а по перечислениям за образовательные или медицинские услуги она составляет 0,4% , напомнил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков.