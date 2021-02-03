В Пентагоне не исключили ядерную войну с Россией

Вероятность начала ядерной войны США против России или Китая существует, заявил глава стратегического командования Соединенных Штатов Чарльз Ричард в статье для военно-морского журнала Proceedings.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому режиму или государству», — говорится в материале.

Ричард обвинил Россию и Китай не только в наращивании военного потенциала и «более агрессивной» политике на международной арене. По его словам, Россия «бросает вызов мировой стабильности» еще и в кибербезопасности и космосе, а Китай «продолжает делать технологические скачки в потенциале во всех областях», «вкладывать значительные ресурсы» в гиперзвуковые и передовые ракетные системы и расширять свой космический и противокосмический потенциал.

Пентагон со времен холодной войны рассматривает вероятность прямого военного конфликта с Россией, отметил Ричард. Однако США перенесли акценты с «ядерной угрозы» на поддержание глобальных усилий по борьбе с терроризмом.

По мнению главы STRATCOM, Америка должна быть готова к ядерной войне с Россией и Китаем, но и искать новые пути их сдерживания от применения передовых стратегических вооружений.

«Мы снова идем по пути подготовки к конфликту <...> Мы должны серьезно взглянуть на намерения конкурировать с нашими противниками и сдерживать их», — заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию, отметил, что Пентагону необходимо думать о путях, которые позволят избежать ядерного конфликта с Россией.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне не осознают последствия подобного конфликта.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, оценил мнение американского военного специалиста, заметив, что «ни один здравомыслящий военный даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны».

В МИД РФ выразили позицию готовности работать вместе с США над укреплением глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) позволит преодолеть тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

29 января после одобрения соглашения в Госдуме и Совфеде Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

В Вашингтоне сообщили о получении уведомления от Москвы о процедурах по ДСНВ и выразили надежду на скорое завершение процесса по продлению соглашения.