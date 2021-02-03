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МИД РФ призвал США к совместной работе по укреплению глобальной безопасности

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Россия готова работать вместе с США для укрепления глобальной безопасности и стратегической стабильности. Об этом в среду, 3 февраля, заявили в МИД РФ.

Москва рассчитывает, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) позволит преодолеть тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями.

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Также в МИД отметили, что потребуются значительно усилия для того, чтобы вернуть диалог между Россией и США на устойчивую траекторию и добиться результатов, которые помогут укрепить национальную безопасность в мире.

«Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы», — говорится в заявлении ведомства.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. Лидеры выразили удовлетворение в связи с состоявшемся обменом нотами о продлении договора. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

29 января после одобрения соглашения в Госдуме и Совфеде Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Посол США в России Джон Салливан в среду, 3 февраля, сообщил, что Москва уведомила американскую сторону о проводимых процедурах по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). По его словам, Вашингтон надеется на скорое завершение процесса по продлению соглашения.

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