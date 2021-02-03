Прямой эфир
Происшествия
Источник сообщил об исчезновении в Москве художника Смотрина
Общество
В России за сутки зафиксировали 16 474 новых случая COVID-19
Мир
В МИД России отметили низкий уровень военных угроз в Арктике
Политика
Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году
Общество
В Москве завершили реставрацию скульптур на площади Гагарина
Общество
Генпрокуратура направила в суд дело о вооруженном мятеже банды Басаева
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Мир
Депутаты правящей партии заблокировали трибуну рады перед выступлением оппозиции

В Совфеде отреагировали на слова адмирала США об угрозе ядерной войны с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров 3 февраля выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией.

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»
Михаил Горбачев — о падении Берлинской стены, разрушении ДРСМД и об обращении к Владимиру Путину

«Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны», — сказал Джабаров в разговоре с агентством «РИА Новости».

Он отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.

Ранее в этот же день глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричардс заявил, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Адмирал добавил, что Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения, пишет «Газета.ру».

В январе ученые Ратгерского университета в США выяснили, что масштабная ядерная война приведет к существенному изменению климата. В частности, больше всего пострадает экваториальная часть Тихого океана — там уменьшится популяция водорослей и сократится улов рыбы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021