В Совфеде отреагировали на слова адмирала США об угрозе ядерной войны с РФ

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров 3 февраля выразил недоумение в связи с заявлением американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности ядерной войны с Россией.

«Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны», — сказал Джабаров в разговоре с агентством «РИА Новости».

Он отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.

Ранее в этот же день глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричардс заявил, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Адмирал добавил, что Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения, пишет «Газета.ру».

В январе ученые Ратгерского университета в США выяснили, что масштабная ядерная война приведет к существенному изменению климата. В частности, больше всего пострадает экваториальная часть Тихого океана — там уменьшится популяция водорослей и сократится улов рыбы.