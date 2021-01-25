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Ученые спрогнозировали губительные последствия ядерной войны

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Ученые Ратгерского университета в США выяснили, что масштабная ядерная война приведет к существенному изменению климата. Так, больше всего пострадает экваториальная часть Тихого океана — там уменьшится популяция водорослей и сократится улов рыбы. Об этом пишет 22 января Communications Earth & Environment.

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Чтобы спрогнозировать, как применение ядерного оружия отразится на окружающем мире, исследователи смоделировали шесть вариантов развития боевых действий. Внимание ученые уделили экваториальной части Тихого океана, а также рассмотрели вариант начала ядерной войны между США и Россией и конфликт между Индией и Пакистаном. По оценкам специалистов, использование ядерного оружия спровоцирует огромные пожары, из-за которых в верхние слои атмосферы попадут миллионы тонн сажи, блокирующей солнечный свет.

Исследователи предупреждают, что самым катастрофичным может оказаться климатическое явление, которое будет длиться семь лет. Так называемое «ядерное Ниньо» приведет к тому, что осадки между Индийским и Тихим океанами не будут выпадать, более того, начнется похолодание.

Вдоль экватора в Тихом океане остановится подъем глубоких холодных вод, количество питательных веществ, которыми питается планктон, заметно снизится — это погубит пищевые цепочки, указали ученые.

В мае научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов заявил о риске начала ядерной войны из-за действий США. По его словам, Вашингтон разрушил часть международных договоров о разоружении, под вопросом оказалось продление соглашения о сокращении стратегических вооружения (СНВ-3). Кроме того, обострились американо-китайские отношения.

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