Адмирал США предупредил об угрозе ядерной войны с Россией и Китаем

Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией, заявил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если там воспримут потерю обычных вооружений за угрозу режиму или государству», — пишет The Washington Times в понедельник, 1 февраля.

Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Причина, по которой США на данный момент игнорируют угрозу ядерных конфликтов, заключается в смещении акцента на борьбу с терроризмом, отметил Ричард. Однако Россия и Китай наращивали свои ядерные арсеналы все это время.

По словам военного, Москва уже более десяти лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет малой и средней дальности. Кроме того, «военный захват Крыма» продемонстрировал готовность России к агрессивному соперничеству и игнорированию международных норм, добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

Генсек посоветовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы.