Прямой эфир
Происшествия
Источник сообщил об исчезновении в Москве художника Смотрина
Общество
В России за сутки зафиксировали 16 474 новых случая COVID-19
Мир
В МИД России отметили низкий уровень военных угроз в Арктике
Политика
Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году
Общество
В Москве завершили реставрацию скульптур на площади Гагарина
Общество
Генпрокуратура направила в суд дело о вооруженном мятеже банды Басаева
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Мир
Депутаты правящей партии заблокировали трибуну рады перед выступлением оппозиции

Пушков отреагировал на заявление США о возможной ядерной войне с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагону необходимо думать о путях, которые позволят избежать ядерного конфликта с Россией. Об этом в среду, 3 февраля, заявил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на заявление американского адмирала Чарльза Ричарда, допускающего вероятность ядерной войны с РФ или Китаем.

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»
Михаил Горбачев — о падении Берлинской стены, разрушении ДРСМД и об обращении к Владимиру Путину

«В Пентагоне лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений», — отметил политик.

По его словам, в Вашингтоне не осознают последствия подобного конфликта. Сенатор посоветовал штатам ознакомиться с фильмом «На следующий день», чтобы иметь представление о ядерной войне.

Накануне, 2 февраля, глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Военный подчеркнул, что Москва уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет малой и средней дальности. Кроме того, «военный захват Крыма» продемонстрировал готовность России к агрессивному соперничеству и игнорированию международных норм, добавил он.

Такие высказывание вызвали недоумение у первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова. Он также отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021