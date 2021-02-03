Пушков отреагировал на заявление США о возможной ядерной войне с РФ

Пентагону необходимо думать о путях, которые позволят избежать ядерного конфликта с Россией. Об этом в среду, 3 февраля, заявил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на заявление американского адмирала Чарльза Ричарда, допускающего вероятность ядерной войны с РФ или Китаем.

«В Пентагоне лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений», — отметил политик.

По его словам, в Вашингтоне не осознают последствия подобного конфликта. Сенатор посоветовал штатам ознакомиться с фильмом «На следующий день», чтобы иметь представление о ядерной войне.

Накануне, 2 февраля, глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Военный подчеркнул, что Москва уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет малой и средней дальности. Кроме того, «военный захват Крыма» продемонстрировал готовность России к агрессивному соперничеству и игнорированию международных норм, добавил он.

Такие высказывание вызвали недоумение у первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова. Он также отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.