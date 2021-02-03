В Крыму выразили готовность принять западных дипломатов

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что на полуострове готовы принять западных дипломатов, а также угостить их вином и фруктами. На эту тему он высказался в среду, 3 февраля, в беседе с «РИА Новости».

Черняк отметил, что власти Крыма и его жители всегда были открыты и гостеприимны.

«Приезжайте, покажем, какой красивый наш полуостров, как он расцветает. Повстречаетесь и поговорите и с крымчанами, и с вашими же соотечественниками. Угостим крымскими винами и фруктами. Посетите наши исторические места, в которых бывали ваши лидеры прошлого», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что после воссоединения Крыма с Россией регион уже посетили туристы из 154 стран мира.

2 февраля сообщалось, что около 20 сотрудников посольств различных государств решили присутствовать на заседании в Мосгорсуде, где рассматривали замену условного наказания на реальное для Навального.

В частности, в здании суда находились представители дипмиссий США, Австрии, Латвии, Польши, Швейцарии и Болгарии.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу россиянина является вмешательством во внутренние дела страны. Она указала на то, что «традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан».

Крым вернулся в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и ряд западных стран отказались признавать итоги голосования и применили санкции в отношении Москвы.

Россия неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, а вопрос принадлежности полуострова закрыт.