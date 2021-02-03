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Иммунолог развеял основные мифы о вакцинации против COVID-19

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Врач-иммунолог Владимир Болибок развеял миф о том, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым нельзя делать прививку от коронавируса. Как отметил специалист, этой категории граждан вакцина жизненно необходима.

«Поскольку у таких людей риск тяжелого течения коронавирусной инфекции особенно велик, прививка им жизненно необходима. Единственное условие – вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. И конечно же, перед тем как сделать прививку, лучше обратиться к своему лечащему врачу», — сказал врач «АиФ» в среду, 3 февраля.

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Также Болибок развеял миф о том, что не нужно прививаться тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. По его словам, со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заболевания.

Кроме этого, специалист не видит смысла сдавать анализ на антитела к коронавирусу перед вакцинацией. Он пояснил, что наличие антител никак не влияет на действие вакцины.

«Даже если вы переболели коронавирусом и у вас имеются антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита станет надежнее», — подчеркнул Болибок.

Врач также опроверг слухи о том, что повышенная температура после прививки — это опасно. По его словам, это совершенно нормальная реакция организма. При этом, подобные симптомы возникают не у всех, а если и возникают, то обычно быстро проходят.

Кроме этого, специалист развеял еще один распространенный миф о том, что после прививки нельзя пить алкоголь, так как вакцина не подействует. Болибок подчеркнул, что вакцина подействует в любом случае, однако от алкоголя после вакцинации стоит воздержаться.

«После прививки даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. По той же причине в течение нескольких дней после прививки стоит избегать стрессов, переохлаждений, посещения бани и сауны», — пояснил он.

Накануне сообщалось, что российские ученые объяснили бессимптомные случаи коронавируса. По мнению специалистов, в основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации.

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