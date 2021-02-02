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Специалисты объяснили бессимптомные случаи коронавируса

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Российские ученые объяснили, что в основе бессимптомных форм коронавируса, как и многих инфекционных заболеваний, лежит механизм естественной иммунизации. Об этом 2 февраля рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава Ольга Ковтун.

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«Многое действительно определяется иммунитетом. Легче всего переносят те, у кого хорошо реагирует клеточная защита. Как правило, это те клетки, которые расположены в глоточном кольце, в носоглотке. Возможность элиминации (выведения вируса из клеток. — Ред.) у них выражена ярче. Это в большей степени касается молодого поколения», — пояснила специалист «Российской газете».

Она уточнила, что если человек ранее столкнулся с малой дозой вируса, то во второй раз он будет иметь клетки памяти, которые помогут перенести болезнь бессимптомно.

У детей низкую заболеваемость COVID-19 можно объяснить плотным графиком вакцинации — иммунная система часто тренирует различные антигены.

«Дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые ловили бы эти вирусы и позволяли бы им фиксироваться. Сама природа охраняет детей от целого ряда вирусных инфекций. Допустим, вирусный гепатит у детей чаще всего протекает бессимптомно», — добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов.

Днем ранее группа зарубежных ученых пришла к выводу, что бессимптомные носители коронавируса могут быть незаразными.

Международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии исследовал 300 человек с положительными тестами на COVID-19, у которых не было симптомов болезни. За время карантина симптомов у этих людей не появилось. Более того, те, с кем контактировали заболевшие, также не подхватили инфекцию. Авторы работы сделали вывод, что бессимптомные носители вряд ли способны заражать других людей.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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