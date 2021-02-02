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В центре Москвы произошла массовая драка с участием девушек

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В Москве около ресторана на Новом Арбате произошла драка с участием девушек. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в отдел полиции доставили трех мужчин и двух девушек в возрасте от 20 до 27 лет. Отмечается, что причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

В начале января стало известно, что после массовой драки в столичном районе Гольяново на Уральской улице в полицию для проверки личности доставили 35 человек.

Сообщалось, что к приезду правоохранителей участники происшествия успели разбежаться, и полицейским пришлось восстанавливать события по кадрам с камер наблюдения.

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