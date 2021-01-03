Более 30 человек доставили в полицию после массового конфликта в Москве

После конфликта на Уральской улице на востоке Москвы в полицию для проверки личности доставили 35 человек. Все они проживали в окрестных хостелах, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что массовая драка в столичном районе Гольяново произошла в пятницу, 1 января. К приезду правоохранителей участники происшествия успели разбежаться и полицейским пришлось восстанавливать события по кадрам с камер наблюдения.

Выяснилось, что на месте потасовки находилось три автомобиля. Два из них удалось найти. Также полицейские задержали участника драки, стрелявшего из автомата, оружие оказалось охолощенным.

Стражи порядка продолжают устанавливать всех участвовавших в конфликте. По предварительным данным, причиной ЧП стала ссора во время празднования Нового года.

Ранее, 31 декабря, полицейские разняли драку, произошедшую на станции «Строгино» московского метро 31 декабря. Двое участников потасовки были задержаны, остальным удалось скрыться.