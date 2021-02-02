Псаки оговорилась и назвала Трампа президентом

Администрация американского лидера Джо Байдена не скучает по твитам экс-президента США Дональда Трампа, заявила 1 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. При этом сначала она назвала Трампа президентом.

«В это, может быть, трудно поверить, мы не тратим много времени на разговоры или размышления о президенте Трампе», — сказала Псаки, а затем поправилась, — «точнее, о бывшем президенте Трампе».

По ее словам, вопросы о бывшем главе государства лучше переадресовать членам Республиканской партии.

«Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter», — подчеркнула Псаки, имея в виду резонансные посты экс-президента в социальной сети.

При этом на вопрос, поддерживает ли действующий президент постоянную блокировку аккаунта Трампа в Twitter, пресс-секретарь Белого дома отметила, что решение о бессрочной заморозке принимала сама компания. Однако тут же подчеркнула, что Байден не раз выступал за сокращение использования «языка вражды» в социальных сетях.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно 8 января. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

После этого была заморожена страница избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором он подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.