Синоптики предупредили о похолодании в Москве к выходным

Температура воздуха в Москве понизится до –10 градусов днем к выходным. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, ночью столбики термометров будут опускаться до –20 градусов.

В пятницу, 5 февраля, в столичном регионе прогнозируется слабый снег, температура воздуха будет фиксироваться в промежутке –14...–9 днем и –17..–12 ночью.

Субботняя ночь будет более холодной, температура достигнет –22 градусов, дневная же составит –17...–12 градусов.

В ночь на воскресенье ожидается от –20 до –15 градусов, днем — от –14 до –9 градусов.

Ближайшие же три дня в Москве будут умеренно морозными, температура будет колебаться в пределах –4 градусов.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.

Такую тенденцию метеоролог объяснил тем, что на фоне аномальных морозов высокий фон атмосферного давления будет рвать облака и увеличивать тем самым количество солнечных дней.