Синоптики пообещали москвичам солнечный февраль

Москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас по климату в феврале обычно не больше двух ясных дней в среднем. В этом месяце, я думаю, что их будет больше. По крайней мере сегодняшний день у нас солнечный, завтра тоже будет солнце, и дальше солнце будет тоже периодически показываться в связи с Арктическими вторжениями и 20-градусными морозами», — цитирует его «РИА Новости».

Тишковец уточнил, что это приведет к усилению действия антициклона.

«Это будет придавать мощи Скандинавскому антициклону, который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем, соответственно это дает основание считать, что количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем это должно быть по климату в феврале», — отметил синоптик.

Такую тенденцию он объяснил также тем, что на фоне аномальных морозов высокий фон атмосферного давления будет рвать облака и увеличивать тем самым количество солнечных дней.

Накануне Тишковец спрогнозировал сильные морозы в Центральной России в феврале. Он уточнил, что в среднее климатическое русло погода вернется только в середине месяца.