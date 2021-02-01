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СМИ опубликовало видео встречи соратника Навального с британским дипломатом

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Соратник блогера Алексея Навального, исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Ашурков встретился с сотрудником посольства Великобритании, которого ФСБ считает агентом британской разведки MI6. Видео с их разговором опубликовал в понедельник, 1 февраля, телеканал RT.

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В ФСБ считают, что «посольская резидентура MI6 продолжает активно участвовать в работе с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты», передает «Газета.ру».

Как уточняет RT, встреча соратника Навального с «бывшим вторым секретарем по политическим вопросам посольства в России» Джеймсом Уильямом Томасом Фордом состоялась в 2012 году.

На видео Ашурков просит собеседника оказать помощь в получении информации от спецслужб Великобритании.

«Я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», — сказал он в разговоре с британским дипломатом.

Форд не дал обещания оказать помощь и посоветовал Ашуркову сотрудничать с Transparency International (выполняет функции иностранного агента).

Ранее Ашурков обратился в письме к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 граждан России.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этим письмом Ашурков подтвердил статус ФБК в качестве иноагента.

Накануне, 31 января, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в разговоре с «Известиями», что призыв ФБК к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян похож на госизмену.

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