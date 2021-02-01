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В Кремле прокомментировали призыв ФБК ввести санкции против России

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«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) призывом к Вашингтону о введении санкций против россиян фактически подтвердил свой статус иноагента. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что отношение Кремля к санкционной риторике Запада хорошо известно: в Москве западные санкции считают абсолютно неприемлемыми.

«Считаем, что это неправильные методы ведения межгосударственных отношений, никаких перспектив у этого метода нет. Что касается этого фонда, всех писем и призывов, фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — сказал Песков в беседе журналистами.

Накануне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК к США о введении санкций похож на госизмену. Парламентарий также призвал жестко отреагировать на подобные действия.

При этом вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы ФБК к США о введении санкций унижением себя и своей страны.

Об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян стало известно 31 января. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Аналогичный запрос фонд намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.

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